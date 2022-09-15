شركة أميركية توقع اتفاقاً لجلب خدمات الروبوتات إلى السعودية

وقعت شركة نالا روبوتيكس المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة التميز السعودية لجلب خدمات الروبوتات إلى السوق السعودي.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.

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وستوفر نالا روبوتيكس بموجب مذكرة التفاهم معدات الروبوتات والبرمجيات اللازمة لتشغيلها بالذكاء الاصطناعي لمساعدة شركات الأطعمة السعودية على تحقيق مزيد من الكفاءة والسرعة في الإنتاج ومستويات أعلى من الجودة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ستبحث الشركة الأميركية إمكانية تأسيس مركز التدريب والتطوير لمنتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في المملكة لخدمة سوق المأكولات السعودية والعربية.

وقال رئيس التقنية للذكاء الاصطناعي لدى شركة التميز السعودية عمر ميان: "هذه الشراكة ستساعدنا على خدمة العملاء الدوليين والجدد في المملكة، وشركتنا ملتزمة بمساعدة قطاع الغذاء السعودي على تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بالنظر إلى أهمية موقع المملكة كمركز للتجارة العالمية يربط ما بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.