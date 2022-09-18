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التحالف: الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية

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المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي خاص العربية نت
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي خاص العربية نت
اليمن والحوثي

التحالف: الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية

العميد المالكي: عرضنا على الحوثيين زيارة أسراهم ولم نجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة

دبي _ العربية.نت

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، إن تعنت الحوثيين في محادثات عمّان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي، أن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية.

وأضاف العميد المالكي أن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة.

وأكد العميد المالكي أن تحالف دعم الشرعية يبذل مساع حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات.

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وتهدف اجتماعات عمان لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم.

وبحثت الاجتماعات تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيات الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم، فيما تحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين.

وواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.

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