طفلة تنجو من الدهس بالسعودية.. والقبض على سائق المركبة

بعدما شغل فيديو يوثق نجاة طفلة من الدهس مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، كشف "المرور السعودي" أن مرور منطقة الشرقية ضبط المركبة وسائقها.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن سائق المركبة خالف قواعد المرور بعدما تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، في محافظة القطيف،‬⁩ معرضاً سلامة الطلبة للخطر.

مرور المنطقة الشرقية يضبط مركبة ارتكب قائدها مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل في #محافظة_القطيف معرضاً سلامة الطلبة للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.



⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/odpPbsN8T3 — المرور السعودي (@eMoroor) September 20, 2022

مادة اعلانية

فيما أكد أن السائق أحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية لفيديو وثق ظهور طالبة، وهي تحمل حقيبتها على ظهرها وتنزل من باص المدرسة، الذي توقف وسط الشارع.

مشهد يحبس الأنفاس

وظهر السائق وهو يسير معها لتعبر الطريق إلى منزلها، ومن ثم توقف فجأة أثناء مرور مركبة مسرعة.

فيما انتقد نشطاء التواصل تصرف سائق الحافلة ووقوفه وسط الشارع، مؤكدين على ضرورة الوقوف بشكل مناسب حتى لا يعرض الركاب للخطر عند عبور الطريق.

لو لا لطف الله ثم يقظة سائق الحافلة لحدثت الكارثة

سائق ينقذ طفلة من الدهس في آخر لحظة. @Nasser7g7

معلومة مهمة:

تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل = 3000 ريال وتصل 6000 ريال 🔥 pic.twitter.com/IP0IG4Iy8j — طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 19, 2022

كما أكد البعض الآخر أنه لا يجوز تجاوز الحافلة بأي شكل من الأشكال حرصاً على حياة العابرين ووقاية لهم من الدهس.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور السعودية كانت حذرت أصحاب المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية أثناء تحميل الطلاب وتنزيلهم، لافتة إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 6 آلاف ريال.