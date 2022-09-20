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طفلة تنجو من الدهس بالسعودية.. والقبض على سائق المركبة

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المرور حين القبض على قائد المركبة

طفلة تنجو من الدهس بالسعودية.. والقبض على سائق المركبة

العربية.نت - حامد القرشي

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بعدما شغل فيديو يوثق نجاة طفلة من الدهس مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، كشف "المرور السعودي" أن مرور منطقة الشرقية ضبط المركبة وسائقها.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن سائق المركبة خالف قواعد المرور بعدما تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، في محافظة القطيف،‬⁩ معرضاً سلامة الطلبة للخطر.

فيما أكد أن السائق أحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية لفيديو وثق ظهور طالبة، وهي تحمل حقيبتها على ظهرها وتنزل من باص المدرسة، الذي توقف وسط الشارع.

مشهد يحبس الأنفاس

وظهر السائق وهو يسير معها لتعبر الطريق إلى منزلها، ومن ثم توقف فجأة أثناء مرور مركبة مسرعة.

فيما انتقد نشطاء التواصل تصرف سائق الحافلة ووقوفه وسط الشارع، مؤكدين على ضرورة الوقوف بشكل مناسب حتى لا يعرض الركاب للخطر عند عبور الطريق.

كما أكد البعض الآخر أنه لا يجوز تجاوز الحافلة بأي شكل من الأشكال حرصاً على حياة العابرين ووقاية لهم من الدهس.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور السعودية كانت حذرت أصحاب المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية أثناء تحميل الطلاب وتنزيلهم، لافتة إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 6 آلاف ريال.

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