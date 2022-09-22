الرئيس الأوكراني يشكر ولي العهد السعودي على وساطته في تبادل الأسرى مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه وجه الشكر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لأنه قام "بتسهيل" الإفراج عن أجانب كانوا في الأسر الروسي، كما شكره على "وساطته".



وكتب زيلينسكي على تويتر "ناقشنا أمن الطاقة الأوكراني، والتعافي في مرحلة ما بعد الحرب، ومشروعات استثمار مشتركة".

وأشاد زيلينسكي بالقادة العسكريين الكبار، الذين أطلقت روسيا سراحهم في إطار تبادل للأسرى، شمل ما يقرب من 300 شخص بينهم أجانب، واصفاً إياهم بأنهم "أبطال خارقون".

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وبموجب شروط صفقة التبادل، التي ساهمت تركيا في التوسط فيها، تم الإفراج يوم الأربعاء عن 215 أوكرانيا، أغلبهم تم أسرهم بعد سقوط مدينة ماريوبول الساحلية. وفي المقابل، أعادت أوكرانيا 55 أسيراً من الروس والأوكرانيين المؤيدين لموسكو.

شكر أميركي

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، قدم شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة، على وساطته في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقال سوليفان في تغريدة على تويتر: نشكر ولي العهد وحكومة المملكة العربية السعودية، على تسهيلهما هذه الصفقة.

كما أضاف أن أميركا ترحب بعملية تبادل الأسرى بين طرفي النزاع.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت أمس في بيان: إنه انطلاقًا من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية- الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد مع الدول ذات العلاقة، تم بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا؛ حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.