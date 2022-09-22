هيئة التراث تشارك بمعرض المنتجات الحرفية الدولي في فرنسا

تشارك هيئة التراث السعودية، في معرض المنتجات الحرفية الدولي 2022 في مدينة مارسيليا بفرنسا، والذي سيقام خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، وذلك عبر جناح وطني يعكس تراث المملكة الغني والمتنوع.

في التفاصيل، ركّزت هيئة التراث في تصميم الجناح على إبراز التراث الثقافي للمملكة، والتعريف بالحرف اليدوية، وذلك من خلال أسلوب بنائه وتصاميمه المميّزة المستوحاة من زخارف الأبواب والمنسوجات التقليدية وحياكة السدو.

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وسيشهد الجناح عرضاً لعدد من الحرف التقليدية وهي: صناعة الطبول، الخزف والسيراميك، الخرز، فن القط العسيري، الخط العربي، الأعمال الخشبية الفنية، السعف والخوص، كذلك مشاركة بيوت الحرفيين بمنتجات مميزة لحرفة حياكة البشوت، والتي سيقدمها الحرفيون والحرفيات السعوديين أمام زوار المعرض الدولي.

إبراز التراث السعودي

يذكر أن هيئة التراث تسعى من خلال مشاركتها في هذه الفعالية الدولية إلى إبراز التراث السعودي بتاريخه وأصالته وجمال فنونه على الصعيد العالمي، وتمكين الحرفيين والحرفيات السعوديين ودعمهم من خلال تعزيز حضورهم في المحافل الدولية.

كما تهدف إلى تعميق التبادل الثقافي الدولي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل الاحتفاء بالتراث الوطني وحفظه وصوْنه.