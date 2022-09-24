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بعد إطلاق سراحه بوساطة ولي العهد السعودي.. أول تعليق من والد الأسير المغربي المحرر

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
خاص

بعد إطلاق سراحه بوساطة ولي العهد السعودي.. أول تعليق من والد الأسير المغربي المحرر

لاقت وساطة ولي العهد السعودي بالإفراج عن 10 أسرى لدى روسيا من 5 دول، إشادات دولية واسعة

دبي - قناة العربية

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توجه والد الأسير المغربي إبراهيم سعدون، المحرر في أوكرانيا، بالشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على وساطته في إطلاق سراح نجله.

وقال والد الأسير المغربي المحرر في أوكرانيا في تصريحات خاصة لـ"العربية": "أتوجه بالشكر الجزيل وكل المغاربة لسمو ولي العهد السعودي على جهوده لإطلاق نجلي، ولجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز"، مضيفا أن ابنه إبراهيم سعدون اعتقل أثناء دراسته.

وكان إبراهيم سعدون قد صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، بسبب انضمامه للحرب إلى جانب الجيش الأوكراني، حيث تم القبض على الطالب المغربي في أبريل الماضي إلى جانب البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر، بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

ولاقت وساطة ولي العهد السعودي بالإفراج عن 10 أسرى لدى روسيا من 5 دول، إشادات دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول الكبرى عن شكرها لجهود ولي العهد الإنسانية، وأصدرت كل من أميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا ودول عربية وخليجية بيانات تشيد بدور الوساطة الذي لعبه ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل الأسرى.

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