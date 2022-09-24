طفلة عمانية تطير احتفالاً باليوم الوطني السعودي
الطفلة رغد بنت خالد الكلباني قالت: "أنا أطير من أجل الملك والمملكة العربية السعودية، وسأحمل صورة الأمير محمد بن سلمان"
تفاعلت طفلة عُمانية مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الثاني والتسعين، وذلك بالتحليق بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بواسطة أصغر طائرة شراعية.
الطفلة رغد بنت خالد الكلباني قالت: "أنا أطير من أجل الملك والمملكة العربية السعودية، وسأحمل صورة الأمير محمد بن سلمان"، مبينة أنها تعلمت الطيران الشراعي قبل سنة تقريباً.
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#شكراً عمان pic.twitter.com/upqRN2xYPg— #شريف_المالكي SAM# (@abnhazeb) September 24, 2022
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