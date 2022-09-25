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فيديو لمسنة يخطف قلوب السعوديين..تمايلت ولوحت بالسيف

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فيديو لمسنة يخطف قلوب السعوديين..تمايلت ولوحت بالسيف

العربية.نت - حامد القرشي

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أسرت مسنة سعودية قلوب السعوديين، بعد أن انتشر فيديو لها كالنار في الهشيم على منصات التواصل، وهي تؤدي العرضة السعودية، خلال احتفالات اليوم الوطني ال 92 .

فتحت شعار "هي لنا دار" ظهرت السيدة في فيديو بكل عفوية وبساطة، حاملة السيف ومتفاعلة مع تمايل رجالات العرضة الذين راحوا يرددون الأهازيج الوطنية الشهيرة وسط قرع الطبول.

يذكر أن العرضة عبارة عن رقصة شعبية، انطلقت بداية كإحدى أهازيج الحروب، إلا أنها أصبحت لاحقا تؤدى خلال الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم إنشاد أبيات عديدة من الشعر ، يليها رقص بالسيوف، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، فيما تمتد الاحتفالات الشعبية لعدة أيام.

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