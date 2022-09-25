ساعدهما على عبور الشارع وقضى دهساً.. رجل أمن يشغل السعوديين

تصدر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية نبأ وفاة رجل أمن خلال عمله بعدما ساعد أماً وطفلها على عبور الشارع قبل أن يقضي دهساً وهو بطريقه إلى دوريته.

وفي التفاصيل، تعرض الرقيب أول فهد الكليب للدهس، بعد مساعدة أم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي في محافظة الأحساء.

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فخلال عودته في اتجاه الدورية صدمته سيارة، فتوفي إثر الحادث، ليدفن أمس السبت بحضور قائد الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.

تهور في القيادة

وفي حديث لـ "العربية.نت" أوضح توفيق الكليب شقيق المتوفى، أن "فهد ضحى بنفسه من أجل إنقاذ أسرة، حيث ساعد أما وطفلها على قطع الطريق، خوفاً عليهما، وخلال عودته من نفس الطريق تعرض للدهس من قبل سيارة يقودها شخص متهور".

وأشار إلى أن وفاة شقيقه البالغ من العمر 33 عاماً، حصلت يوم الجمعة الساعة الثانية فجراً، حيث كان يقف بدوريته الأمنية في شارع عام بالقرب من منتزه الملك عبد الله البيئي.

فيما تداول ناشطون فيديو لرجل الأمن قبل ساعات من تعرضه للحادث الأليم!