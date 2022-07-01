فيديو يظهر شجاعة رجل أمن بإيقاف مفحّط بالدرعية.. و"المرور" تكرمه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مؤخراً مقطع فيديو يظهر قيام رجل أمن بإيقاف "مفحِّط" بالقوة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع معبرين عن سعادتهم بكفاءة رجل الأمن الذي استطاع أن يجبر المفحط على الترجل من سيارته والامتثال لأوامره بعد محاولته الهرب.

مقطع متداول لشجاعة رجل مرور اثناء ضبطه مفحط في الدرعية 🇸🇦

pic.twitter.com/8mPVBywVGv — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 30, 2022

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وأكد نشطاء التواصل الاجتماعي على شعورهم بالفخر تجاه رجال الأمن السعوديين المدربين والقادرين على تطبيق الأنظمة ومعاقبة المتسببين في أي مخالفة.

وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو رجل المرور وهو يترجل من سيارته ويشهر سلاحه في وجه المفحط لإجباره على الوقوف بالسيارة وعدم الفرار، بعد ضبطه متلبساً بجريمة التفحيط.

ووجّه رجل المرور الأوامر، بكل حسم، للمفحط قائلاً له بصوت عالٍ "انزل من السيارة"، ووجّه سلاحه تجاهه لإجباره على النزول، وبالفعل امتثل المفحط للأوامر ونزل من مركبته.

تكريم رجل الأمن

وقد أصدرت إدارة المرور في الدرعية بياناً توضيحياً حول واقعة ضبط المفحط، جاء فيه: "ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة الدرعية معرضاً سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه".

من جهته، كرّم اللواء فهد بن زيد المطيري، مدير شرطة منطقة الرياض رجل الأمن الذي ظهر في الفيديو، وهو الجندي عبدالسلام الصنيتان أحد أفراد شعبة مرور محافظة الدرعية، بعد موقفه الشجاع.

تم ذلك بحضور العميد محمد بن برجس الدوسري، مدير إدارة مرور منطقة الرياض المُكلف.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد حددت عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة الـ69 من نظام المرور. ويعاقب المفحط بالعقوبات التالية:

-في المرة الأولى: حجز المركبة خمسة أيام وغرامة مالية مقدراها 20 ألف ريال.

-في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال.

-في المرة الثالثة: حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال.