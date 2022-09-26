وزير الحج والعمرة: منصة نسك تسهل على المعتمرين وزوار الحرمين

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين،لـ"العربية" أن منصة نسك ستسهل على المعتمرين وزوار الحرمين، مشيرا إلى أن المنصة تعمل على التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية.

الحصول على التأشيرة إلكترونيا

وأضاف أن "نسك" ستتيح الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة إلكترونيا، لافتا إلى أن الهدف أن يكون الوصول للحرمين من خارج السعودية سهلا.

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وكان وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن قد أكد أن منصة "نسك" تأتي امتداداً للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.

إطلاق منصة نسك

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أعلنت عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نسك"، وذلك لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية 2030".

تنطلق "نسك" بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط "نسك" بالخدمات المقدمة على "روح السعودية"، بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إصدار التأشيـرات

وتمكن "نسك" الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.

وستستمر منصة "مقام" في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى "نسك" في مرحلة لاحقة.

أحدث التقنيات

فيما نوه وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب بأهمية "نسك" كونها تأتي في إطار التعاون والتكامل بيـن الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.