شاهد مواطناً يصدم مركبة رسمية.. وشرطة مكة توقفه

خلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق قيام مواطن يقود مركبة ويصدم مركبة رسمية قبل أن يهرب من الموقع.

في السياق أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف قائد المركبة التي لم تكن تحمل لوحات.

"#شرطة_مكة" تقبض على شخص صدم مركبة رسمية قبل أن يهربhttps://t.co/MnvUCquNAq pic.twitter.com/H0k1nMZpMB — أخبار 24 (@Akhbaar24) September 25, 2022

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كما تمت إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

فيما حصد الفيديو تفاعلاً واسعاً، وسط مطالبات بمحاسبة المواطن على تصرفه.