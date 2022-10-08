الرياض.. ختام فعاليات الغناء بالفصحى بمشاركة الساهر فايا يونان وعزيزة جلال

اختتمت أمس حفلات مهرجان الغناء بالفصحى، بليلة أحياها كلًّ من الفنانة فايا يونان، والفنانة عزيزة جلال، والفنان كاظم الساهر. على مسرح ابو بكر سالم في بوليفارد الرياض.

وغنت فايا: "يا قاتلي" ولا تسال الورد كيف" و "حب الأقوياء"، واستذكرت رائعة وديع الصافي "الليل يا ليلى" بجانب أغنية فريد الأطرش "يا زهرة في خيالي" و "فليتك تحلو" و"أبلغ عزيزاً".







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وشكرت الفنانة السورية فايا عبر "العربية.نت" وزارة الثقافة لتنظيمها للمهرجان واستنهاضها للغة الضاد من خلال الغناء؛ واعتبرتها ثقافة وهوية لا يمكن الانسلاخ عنها.

وفي ثاني وصلات الأمسية، تألق الفنان كاظم الساهر بروائعه بقيادة المايسترو حسن فالح، وبدأ وصلته بـ"إني خيرتك فاختاري"، ثم "إني أحبك" و"أكرهها" و "أشهد " عابراً من مدرسة الحب" حتى لون جدرانها بـ "الرسم بالكلمات" ثم غنى أغنية: "أحبيني بلا عقد"، وشدا الساهر بقصيدته المغناة "الحياة"، واختتم مشاركته بأغنية "قولي أحبك".

واختتمت الفعاليات بمشاركة الفنانة عزيزة جلال في ختام الأمسية مع المايسترو أمير عبدالمجيد، وغنت أغنيتها "من أنا" التي لحنها رياض السنباطي، واستكملت الليلة الطربية بأغنية "يا ليل طول أو لا تطول" للشاعر حسين السيد، ورائعة أم كلثوم "الأطلال" والتي كتبها إبراهيم ناجي.

وذكرت الفنانة عزيزه انها سعيدة بالوقوف على هذا المسرح، "فهذا المهرجان أثار الحماس بداخلي لا سيما أنه بالفصحى، ولا شك أن الفن يساعدنا للحفاظ على لغتنا العربية".