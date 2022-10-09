لعدم استخراج "موثوق".. رصد مخالفات إعلانية لـ 143 معلناً

رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، من خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي لتنظيم سوق الإعلانات 220 إعلانًا مخالفًا لـ 143 معلنًا، مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "موثوق".

واستدعت الهيئة المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأحالت المنشآت التجارية المخالفة للجهة المختصة، منوهة لعموم المنشآت بعدم التعامل مع غير المرخصين حتى لا تكون عرضة للجزاءات.

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كما أكدت رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة، وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات (920004242) أو عبر خدمة نفذ: https://perform.gcam.gov.sa/

ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ"موثوق" في منصة الخدمات الإعلامية "إعلام" https://mawthooq.gcam.gov.sa/

يشار إلى أن الأول من أكتوبر بدأ تطبيق قرار منع هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، للإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد بدون إصدار ترخيص "موثوق"، حيث يعتبر الترخيص إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد.

و ترخيص "موثوق" يتضمن منصات التواصل الاجتماعي "سناب شات" و "يوتيوب" و"تويتر" و"تيك توك" و"فيس بوك" و"انستغرام".