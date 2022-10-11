بـ50 لغة عالمية.. منسوبو المسجد الحرام يخاطبون الزوار والمعتمرين

يخاطب منسوبو المسجد الحرام الزوار و المعتمرين بـ 50 لغة عالمية، وقد استكملت وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بإشراف الإدارة العامة للغات والترجمة خططها وزيادة تطوير منظومة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك بزيادة عدد اللغات داخل أروقة المسجد الحرام إلى 50 لغة عالمية على مدار 24 ساعة.

وحرصت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني باللغات على السعي لخدمة الزوار بلغاتهم الأم وإرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال، داخل وخارج المسجد الحرام وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، بالإضافة إلى الإرشاد الزماني فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات عن أوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس العلمية المقامة في المسجد الحرام، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ومد جسور التواصل معهم مثل الجهات الأمنية و وزارة الحج والعمرة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وتفعيل مبادرة معالم المسجد الحرام التي تهدف إلى إثراء رحلة زوار بيت الله الحرام من الناطقين بغير اللغة العربية والاستزادة من المعلومات المقدسة عنها والتاريخية ومخاطبتهم بلغاتهم الأم.

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رفع جودة الخدمات

وأكد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد الجميعي أن الوكالة تحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام لتذليل كافة العقبات بما يساهم في استمرارية تطوير منظومة الأعمال والظهور بالمخرجات عالية الجودة.

وأوضح أنه من ضمن الخطط التطويرية لوكالة اللغات والترجمة للمساهمة بشكل مباشر في بناء منظومة تواصل ثابتة ومستمرة طوال العام مع ضيوف الرحمن كافة من الناطقين بغير اللغة العربية على مدار 24 ساعة.