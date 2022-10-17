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طلال السبيعي
طلال السبيعي

هكذا يلتقط كفيف سعودي صوراً فوتوغرافية

لم تقف الإعاقة البصرية حجر عثرة أمام شاب سعودي لتنمية موهبته

العربية.نت - حامد القرشي 
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يعشق المصور الضوئي طلال السبيعي التصوير و يحمل كاميرته من موقع لآخر ليوثق جمال الطبيعة.

وفي حديث له مع "العربية.نت"، أوضح طلال السبيعي أنه كفيف البصر جزئياً منذ ولادته لكن هذه الإعاقة لم تقف في طريقه نحو ممارسة هوايته المفضلة و تنميتها.

و أضاف قائلا إن بدايته في التصوير كانت عن طريق جهاز لوحي في عام 2013 م ومن حينها وهو يقوم بتنمية موهبته يوما بعد يوم، إلى أن حفزه الأهل لشراء كاميرا احترافية لتطوير موهبته وبالفعل قام بشرائها وبدأ عام 2018 مرحلة جديدة في حياته مبيناً أن هواية التصوير تأخذ الكثير من وقته.

من 2
(2 صور)

وأردف يقول إن التصوير يتيح له آفاقا كثيرة حيث يقوم بالتقاط لمناظر وأبعاد وزوايا لم تألفها عين البشر مما يتيح لك التفكر في جمال الكون والطبيعة من حولنا، مضيفاً أن التصوير مجال رائع وواسع ومُمتع جدًا، وأنه يجد نفسه به أكثر من أي مجال أو موهبة أخرى.

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وتابع: كان هدفي أيضاً من التصوير تحفيز وتشجيع زملائي من ذوي الإعاقة على البحث عن مواهبهم الإبداعية وإخراجها والاستمرار في بنائها، مستطرداً بالقول: كلنا نواجه مصاعب وتعثرات ولكن علينا أن نُكمل ونستمر في المُثابرة والسعي نحو مواهبنا ومُنجزاتنا، فنعم واجهتني مصاعب في بداياتي وتوقفت فترة زمنية بسيطة عن التصوير إلى حين عاد الشغف من تحفيز من حولي فلهم كُل الامتنان والشكر.

وأعرب المصور عن حمده لله لنيل صوره إعجاب الكثيرين سواء من داخل السعودية أو خارجها والذين أشادوا بها كثيرا لافتاً إلى أنه يطمح في إقامة معرض خاص به يضم العديد من صوره الفوتوغرافية عن الطبيعة والمباني وأكواب القهوة وغيرها.

من 2
(2 صور)
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