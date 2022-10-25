هكذا تم رصد كسوف الشمس الجزئي بسماء السعودية

شهدت مناطق السعودية ظهر اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 أكتوبر 2022 الكسوف الشمسي الثاني والأخير هذا العام بالتزامن مع وصول القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر.

وقال رئيس الجمعية الفلكية المهندس ماجد أبو زاهرة لـ"العربية.نت": لقد رصدت كافة مراحل كسوف الشمس الجزئي في مدينة جدة بنسبة (21.5%) والذي استمر لمدة ساعتين و6 دقائق، مابين الساعة 01:32 ظهراً و الساعة 03:38 عصرًا علما بأن السماء لم تكن صافية أبدا ما أثر على جودة الصور الملتقطه لذلك خضعت للتحسين لإخراجها بأفضل حال.



وأضاف: لقد كانت الفرصة الأخيرة لرؤية كسوف الشمس، فهو لن يتكرر محلياً إلا بعد خمس سنوات، حيث ستشهد سماء السعودية وعدة دول عربية كسوف كلي للشمس مطلع أغسطس 2027.

مادة اعلانية

جدير بالذكر أنه سيتبع كسوف الشمس الجزئي بعد أسبوعين في 8 نوفمبر 2022 ، خسوف كلي للقمر سيشاهد من الساحل الغربي للولايات المتحدة مع أستراليا وجنوب شرق آسيا لكنه لن يكون مشاهداً في الوطن العربي.