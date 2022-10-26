السعودية: إحباط تهريب 68.7 طن من القات المخدر

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طن من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

كما وقبضت على مهربيها، وعددهم (165) متهمًا، منهم (53) مواطنًا، و(112) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (65) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية، و(6) من الجنسية الصومالية، و(3) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.