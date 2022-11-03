السعودية ترحب بتوصل حكومة إثيوبيا وجبهة تيغراي لاتفاق سلام

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية من "اتفاق سلام دائم ينهي حالة الصراع والاقتتال بين الطرفين، ويؤكد على تطلعهما لمستقبل من التوافق ووحدة الصف والعمل على تنمية التعافي الاقتصادي".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبّرت وزارة الخارجية عن "تثمين المملكة لما تضمنه الاتفاق من تأكيد على أهمية السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية".

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ونقلت وزارة الخارجية "إشادة وتقدير المملكة للدور الذي قامت به دولة جنوب إفريقيا في استضافة المحادثات بين أطراف الصراع لمدة عشرة أيام، وإسهامها في تشجيعهم على المضي قدماً والإعلان عن اتفاق السلام، كما تنوه المملكة بجهود الاتحاد الإفريقي في دعم هذه المحادثات وإنهاء الصراع في إثيوبيا".

هذا وأعلنت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في بيان مشترك، الأربعاء، التوصل لوقف إطلاق نار دائم في ختام محادثات السلام التي عقدت في جنوب إفريقيا.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن البيان أكد على تنفيذ تدابير انتقالية تشمل استعادة النظام الدستوري في تيغراي، إضافة إلى إطار عمل لتسوية الخلافات السياسية.

ورحبت إثيوبيا بتوقيع اتفاق السلام، ونقلت هيئة البث الإثيوبية عن بيان حكومي القول إن الاتفاق "أكد على احترام سيادة وسلامة أراضي إثيوبيا والتمسك بدستور البلاد".

وأضافت أن الحكومة "تتطلع إلى البدء على الفور في إعادة تأهيل وإعادة بناء المجتمعات المتضررة من هذا الصراع، وأنها مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين في هذا الصدد".