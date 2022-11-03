موسم الرياض يستعد لافتتاح رياض زوو.. وتجربة استثنائية مع الأسود

ينتظر زوار موسم الرياض 2022، في 8 نوفمبر الجاري افتتاح منطقة "رياض زوو" بعدد من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، حيث تحتوي على أكثر من 1300 حيوان، من 190 فصيلة، في 6 مناطق محمية تتميز كل واحدة منها بطابع مختلف عن الأخرى.

وتتيح المنطقة لزوارها مشاهدة الحيوانات عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معها، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية أخرى كمشاهدة العروض الحية المتجولة التي ستجذب أنظار الزائرين، وتجربة إطعام الحيوانات.

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وتضم المنطقة مجموعةً كبيرة من الفعاليات، مثل جدار التسلق، وبيت السلاحف، والتفاعل مع الزرافة، وتجربة الأسود، والسير في النفق الزجاجي بين النمور، إضافةً إلى التفاعل مع النمر الأبيض، وشد الحبل مع الأسد، وتجربة بيت البونقو، والمرور من الغرف المظلمة للبوم، وتجربة الواقع الافتراضي.

ويقدم موسم الرياض 2022 هذا العام بشعاره فوق الخيال، أكثر من 8500 يوم فعالية، ونحو 108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إلى جانب تنظيمه 8 عروض عالمية، وغيرها من الفعاليات الترفيهية