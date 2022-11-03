اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
123
تعبيرية

موسم الرياض يستعد لافتتاح رياض زوو.. وتجربة استثنائية مع الأسود

تتيح المنطقة لزوارها مشاهدة الحيوانات عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معها

العربية نت - عماد الحكمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ينتظر زوار موسم الرياض 2022، في 8 نوفمبر الجاري افتتاح منطقة "رياض زوو" بعدد من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، حيث تحتوي على أكثر من 1300 حيوان، من 190 فصيلة، في 6 مناطق محمية تتميز كل واحدة منها بطابع مختلف عن الأخرى.

وتتيح المنطقة لزوارها مشاهدة الحيوانات عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معها، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية أخرى كمشاهدة العروض الحية المتجولة التي ستجذب أنظار الزائرين، وتجربة إطعام الحيوانات.

وتضم المنطقة مجموعةً كبيرة من الفعاليات، مثل جدار التسلق، وبيت السلاحف، والتفاعل مع الزرافة، وتجربة الأسود، والسير في النفق الزجاجي بين النمور، إضافةً إلى التفاعل مع النمر الأبيض، وشد الحبل مع الأسد، وتجربة بيت البونقو، والمرور من الغرف المظلمة للبوم، وتجربة الواقع الافتراضي.

ويقدم موسم الرياض 2022 هذا العام بشعاره فوق الخيال، أكثر من 8500 يوم فعالية، ونحو 108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إلى جانب تنظيمه 8 عروض عالمية، وغيرها من الفعاليات الترفيهية

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشباب الأميركي ينافس في انتخابات الكونغرس.. هل تغير المجتمع؟ الشباب الأميركي ينافس في انتخابات الكونغرس.. هل تغير المجتمع؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط