طائرات سعودية ترافق القاذفة الاستراتيجية الأميركية "بي 52" بأجواء المملكة

رافق عدد من طائرات القوات الجوية السعودية، القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأميركية، أثناء عبورها أجواء المملكة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرات السعودية من نوع «ف-15 إس إي»، و«تايفون»، مبينةً أن الإجراء يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين؛ للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.





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وتشارك القوات الجوية السعودية والأميركية في مناورات مشتركة بشكل دوري، منها تمرين العلم الأحمر في مارس 2022، والتمرين السعودي الأمريكي الثنائي المشترك للجاهزية القتالية الاستراتيجية ACE، وغيرها من المناورات.