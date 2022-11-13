اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طائرات سعودية ترافق القاذفة الاستراتيجية الأميركية "بي 52" بأجواء المملكة

الطائرات السعودية من نوع «ف-15 إس إي»

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رافق عدد من طائرات القوات الجوية السعودية، القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأميركية، أثناء عبورها أجواء المملكة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرات السعودية من نوع «ف-15 إس إي»، و«تايفون»، مبينةً أن الإجراء يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين؛ للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

من 2
(2 صور)

وتشارك القوات الجوية السعودية والأميركية في مناورات مشتركة بشكل دوري، منها تمرين العلم الأحمر في مارس 2022، والتمرين السعودي الأمريكي الثنائي المشترك للجاهزية القتالية الاستراتيجية ACE، وغيرها من المناورات.

ولي العهد السعودي يثمن لماكرون دعم بلاده لاستقرار المنطقة العرب والعالم ولي العهد السعودي يثمن لماكرون دعم بلاده لاستقرار المنطقة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط