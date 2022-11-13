طائرات سعودية ترافق القاذفة الاستراتيجية الأميركية "بي 52" بأجواء المملكة
الطائرات السعودية من نوع «ف-15 إس إي»
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رافق عدد من طائرات القوات الجوية السعودية، القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأميركية، أثناء عبورها أجواء المملكة.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرات السعودية من نوع «ف-15 إس إي»، و«تايفون»، مبينةً أن الإجراء يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين؛ للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
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وتشارك القوات الجوية السعودية والأميركية في مناورات مشتركة بشكل دوري، منها تمرين العلم الأحمر في مارس 2022، والتمرين السعودي الأمريكي الثنائي المشترك للجاهزية القتالية الاستراتيجية ACE، وغيرها من المناورات.
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