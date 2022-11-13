السعودية تدين التفجير الذي استهدف منطقة تقسيم في إسطنبول

أدانت السعودية التفجير الذي استهدف منطقة تقسيم في إسطنبول، اليوم الأحد.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين.

مادة اعلانية

وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان، وتقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

ووقع انفجار كبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.

وأكد حاكم إسطنبول على "تويتر" أن الانفجار خلف 6 قتلى و53 جريحاً.

وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.

ولم يتضح سبب الانفجار. من جهته أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في تركيا أن الانفجار ناجم عن قنبلة وضعت داخل حقيبة.

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدثت وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.