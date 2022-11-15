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الأمير محمد بن سلمان وريشي سوناك في إندونيسيا (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان وريشي سوناك في إندونيسيا (رويترز)

الأمير محمد بن سلمان وسوناك: سلوك إيران يهدد المنطقة

دبي - العربية.نت
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على هامش أعمال قمة العشرين، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

مجموعة العشرين تندد بالتداعيات الاقتصادية لنزاع أوكرانيا  اقتصاد مجموعة العشرين مجموعة العشرين تندد بالتداعيات الاقتصادية لنزاع أوكرانيا 

وبحث الزعيمان في اللقاء، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلوك إيران المهدد

كما أعرب الطرفان عن قلقهما تجاه التهديدات بالمنطقة، بما فيها سلوك إيران.

في حين شدد سوناك على أمله بمواصلة العمل مع السعودية من أجل استقرار أسواق الطاقة.

أتى هذا الاجتماع بعدما التقى ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بمدينة بالي 2022
الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بمدينة بالي 2022

وغادر الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي، حيث سيترأس وفد المملكة.

ومن المقرر أن يزور عدداً من الدول الآسيوية لتعزيز العلاقات معها، ضمن جولة آسيوية.

ملفات كثيرة أهمها أوكرانيا وروسيا

يذكر أن مسودة البيان الختامي للقمة كانت كشفت مواقف أغلبية الدول الأعضاء، حيث بينت أن البلدان المشاركة، بما فيها روسيا، ستندد بالتداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ستدينها معظم الدول المنضوية في التكتل.

وأشارت إلى أن معظم البلدان المشاركة أكدت أن الحرب الأوكرانية تسببت بمعاناة بشرية هائلة، وفاقمت الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الأساس.

كما تضمنت المسودة الدعوة إلى تمديد اتفاق الحبوب الذي أبرم مع روسيا قبل أشهر، والذي تنقضي مهلته السبت.

إلى ذلك، لفتت المسودة إلى وجود "وجهات نظر أخرى" تفيد بأن "مجموعة العشرين ليست المنصة المخصصة لحل القضايا الأمنية"، لكن الدول الأعضاء أقرت بأن القضايا الأمنية "قد تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وحذّرت الوثيقة التي يتعيّن على قادة دول المجموعة الموافقة عليها قبل صدورها رسمياً في ختام القمة غداً الأربعاء من أن "حقبة اليوم يجب ألا تكون حقبة حرب".

كما نبهت إلى أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها "غير مقبول"، بعدما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إمكانية اللجوء إليها سابقا.

وإلى جانب الملف الروسي، تناقش مجموعة العشرين أمن الغذاء والطاقة، كما ستصدر إعلانات بشأن مبادرات تتعلق بصندوق مكافحة الأوبئة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وغيرها.

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