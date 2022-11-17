إلى المونديال.. لاعبو المنتخب السعودي بالزي الرسمي

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ظهرت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم المغادرة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر في لقطة جماعية لجميع اللاعبين يرتدون الزي الرسمي بمن فيهم أعضاء الجهاز التدريبي الأجانب وعلى رأسهم المدير الفني هيرفي رينارد.
ويستهل المنتخب السعودي مشاركته المونديالية السادسة بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الثالثة.
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كما تشمل مجموعته منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا.
وتأهب المنتخب السعودي لكأس العالم عبر 3 مراحل، كانت الأولى والثانية في إسبانيا ولعب خلالها 4 مباريات ودية، بينما كانت المرحلة الثالثة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث أقام معسكراً لمدة 25 يوماً.
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