ولي العهد السعودي يصل إلى تايلاند في زيارة رسمية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، الخميس، في زيارة رسمية، قادما من كوريا الجنوبية.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يصل إلى العاصمة التايلندية #بانكوك في زيارة رسمية، وفي مقدمة مستقبليه دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة #تايلند.#واس pic.twitter.com/byeMsUn71H — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 17, 2022

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وكان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوشا.

ونقلت وكالة الأنباء السعوية (واس) عن سفير المملكة لدى تايلاند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني قوله إن زيارة ولي العهد ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات ستسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.



ولي العهد السعودي في تايلاند ولي العهد السعودي في تايلاند

واختتم ولي العهد السعودي زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية. وفي وقت سابق الخميس، أفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس يون سوك يول عبّر لولي العهد السعودي، عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية وغير ذلك من القطاعات، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.

وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً في سول، في إطار زيارة يجريها ولي العهد لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث وصل ولي العهد السعودي، الأربعاء، إلى سول ثاني محطات جولته الآسيوية، بعد مشاركتة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في إندونيسيا.