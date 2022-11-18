على كورنيش الدوحة.. "البيت السعودي" يثري تجربة جماهير كأس العالم
يتيح البيت السعودي لزواره من جميع الجنسيات المشاركة في الفعاليات المقامة في المنطقة من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل
تزامناً مع انطلاقة كأس العالم 2022، يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم منطقة البيت السعودي المقامة في كورنيش العاصمة القطرية الدوحة، على مساحة 18 ألف متر، في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، إذ تشتمل المنطقة على 10 أجنحة تقام فيها 21 فعالية، تهدف إلى إثراء تجربة المشجعين في المونديال، والتعريف بالثقافة السعودية، وكذلك دعم المنتخب السعودي في مهمته العالمية.
ما يتضمنه البيت السعودي
ويتيح البيت السعودي لزواره من جميع الجنسيات، المشاركة في الفعاليات المقامة في المنطقة من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، حيث يستمتع الزوار بتجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضياً في جناح الأحلام عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، إضافة إلى تجربة التصوير مع تشكيلة المنتخب السعودي افتراضياً.
وفي جناح الطهي، تحتل الأكلات السعودية قوائم المأكولات التي سيتمكن ضيوف البيت السعودي من تناولها بعد جولة ثرية، كما يتسوّق المشجعون من متجر الصقور الخضر، الذي يحتوي على زي المنتخب الرسمي، بالإضافة إلى أعلام وشعارات المنتخب السعودي. ويستطيع الشغوفون بكرة القدم متابعة مباريات المونديال عبر شاشة عرض ضخمة، إلى جوار مساحة خضراء تتسع لعدد كبير من مشجعي المنتخب السعودي.
ويتعرف زوار ممر الشغف والاحتراف في البيت السعودي على منجزات دوري روشن السعودي ومراحل تطوره، وأسماء لاعبيه منذ تأسيسه، حيث جهز بشاشات (LED).
وعلى مسرح البيت السعودي، يحيي جملة من الفنانين السعوديين حفلات غنائية، تنطلق في 21 نوفمبر الجاري حتى 18ديسمبر المقبل، كما تنشط العديد من الفعاليات الفنية المختلفة ذات الطابع الثقافي السعودي، كالفلكلور السعودي والميدلي وغيرها من الفنون والفعاليات المشوقة والتفاعلية الأخرى.
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