ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في بانكوك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.

ويجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، مباحثات في تايلاند، ثالث محطة في جولته الآسيوية.

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وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

وتتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي APEC، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية اليوم وغدا، وسيلتقي خلالها ولي العهد بالعديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية.

وقالت موفدة "العربية" إلى بانكوك، فاطمة الضاوي، إن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي APEC، يضم 21 دولة تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تمثل نصف التجارة الدولية تقريبا.

وأضافت الضاوي، أن تايلاند، حيث يعقد المنتدى، تعتبر من الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة جنوب آسيا بعد إندونيسيا، مشيرة إلى أن أهمية تايلاند الاقتصادية تتزايد عاما بعد عام.

وأشارت إلى أنه ربما هناك الكثير من الجدية لفتح العلاقات السعودية التايلاندية وتسريعها على المستويات الاقتصادية والأمنية والعمالة.

وذكرت أنه قبل زيارة ولي العهد السعودي إلى تايلاند، كانت هناك زيارة سابقة لوزير الاستثمار، خالد الفالح، في بداية نوفمبر.