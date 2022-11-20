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حافلات النقل الترددي من منفذ سلوى الحدودي مع قطر

للمسافرين عبر حافلات منفذ سلوى.. إليكم هذه التعليمات الهامة

العربية.نت - مريم الجابر
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أكدت الهيئة العامة للنقل بالسعودية، أهمية التزام المسافرين عبر منفذ سلوى الحدودي مع قطر عبر الرحلات البرية الترددية، بإحضار الوثائق المطلوبة كجواز سفر ساري المفعول وبطاقة هيا، وتأشيرة خروج وعودة سارية للمقيمين.

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كما يشترط لاستخدام حافلات النقل الترددي في منفذ سلوى إلى أبو سمرة، الحجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمات، والحضور قبل موعد بدء المباراة بـ 5 ساعات.

كذلك، تتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات في منفذ سلوى مقسمة إلى منطقتين، تشمل المواقف لفترات قصيرة والتي لا تتجاوز مدة السماح فيها أكثر من 24 ساعة، والمواقف لفترات طويلة والتي تمتد فيها فترة السماح بالوقوف بحد أقصى 96 ساعة، وتستوعب المنطقة المخصصة للمواقف بالمنفذ 3500 سيارة.

يُذكر أن الهيئة كانت أعلنت توفير النقل الترددي بالحافلات للمشجعين في منفذ سلوى على الحدود مع دولة قطر للمسافرين برًا، وذلك عبر أسطول من الحافلات يضم 55 حافلة سعة 49 راكباً، وذلك تزامنًا مع انطلاق كأس العالم في قطر.

هذا ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم انطلاقة الحدث الأبرز في كرة القدم عندما تفتتح منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمباراة المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري على ملعب استاد البيت بمدينة الخور، اليوم الأحد.

ويفتتح مونديال 2022 بمواجهة تاريخية هي المشاركة الأولى للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم، وقد تأهل باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.

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