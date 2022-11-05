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الجوازات السعودية
شعار المديرية العامة للجوازات في السعودية

الجوازات: إلزامية دخول الخليجيين للمملكة بالجواز المسجل في "هيا"

على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في السفر عبر السعودية لحضور فعاليات كأس العالم في قطر دخول المملكة عبر منافذها الدولية بجواز السفر المسجل في منصة "هيا"

العربية.نت - نادية الفواز
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أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية اليوم السبت، أن على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الراغبين في السفر عبر السعودية لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، دخول المملكة عبر منافذها الدولية بجواز السفر المسجل في منصة "هيا".

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وأضافت المديرية أنه، فيما يخص المغادرة عبر منفذ سلوى البري، فيجب التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري، وذلك لبدء سريان تنفيذ اشتراطات إنهاء إجراءات السفر المعلنة لحضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة لها، والتي اقتصرت على السماح بدخول المسافرين الحاصلين على بطاقة "هيا" وذلك باستخدام جواز السفر المسجل في منصة "هيا".

ونوهت "الجوازات" بأنه بإمكان الراغبين في السفر لقطر لحضور بطولة كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة "هيا" الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.

كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة "حاضرين" على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى السعودية.

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