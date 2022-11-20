ولي العهد السعودي يوجه بتقديم أي دعم إضافي لقطر

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كافة الجهات الحكومية بتقديم أي دعم إضافي لقطر في استضافة المونديال.
فقد أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الأحد، أن الأمير محمد بن سلمان وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.
ووفقاً لوزارة الرياضة، فإن وزير الرياضة سيقوم بمتابعة ذلك والرفع لولي العهد أولاً بأول.
يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان وصل في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى قطر لحضور حفل افتتاح المونديال، يرافقه وزراء الطاقة والداخلية والخارجية والتجارة والاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، بينهم مستشاره للأمن الوطني ورئيس الحرس الوطني، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، حيث ينطلق المونديال، مساء اليوم، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
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