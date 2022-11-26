"هاتوا البولندي هاتوه".. شاهد جماهير السعودية تشجع الخضر

في محيط ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، رصدت كاميرا "العربية" التفاعل الجماهيري السعودي والعربي الواسع قبيل انطلاق اللقاء مع بولندا، اليوم، ضمن المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وعبر عدد من الشباب السعوديين عن أملهم في التفوق على فريق بولندا، مشيرين إلى أن السعودية "فوق هام السحب".

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كما تحدث طفل سعودي يدعى سليمان قادماً من القصيم لقطر، مؤكداً أن الفوز سعودي وقال "بولندا في الجيب"، معبراً عن ثقته بالفوز السعودي.

وقال لمراسل "العربية"، إنه يعمل على تشجيع فريق بلاده بالهتافات، قائلاً "من الدوحة جينا.. من كل مدينة.. والفوز بإذن الله لينا".

إلى ذلك، تحدثت سيدة صينية تحمل العلم السعودي وكرة ذهبية لـ"العربية"، مبينة أنها جاءت خصيصاً من بلادها لتشجيع المنتخب السعودي، متمنية حسن الحظ للفريق.

"هاتوا البولندي هاتوه"

كما هتف عدد من المشجعين بالمقولة الشهيرة "أين ميسي"، التي تم تداولها بشكل واسع عقب الفوز السعودي على الأرجنتين.

فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للجماهير السعودية من وسط سوق واقف بالعاصمة القطرية، وهي تهتف عالياً بالقول "هاتوا البولندي هاتوه".

الجماهير السعودية تتواجد بشكل كبير الآن في " سوق واقف " وتردد :



هــاتــو الــبولــندي#السعودية_بولندا pic.twitter.com/wafceQOPm2 — علاء سعيد (@alaa_saeed88) November 24, 2022

وكانت السعودية فجرت واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم عبر تاريخها بالفوز 2-1 على الأرجنتين يوم الثلاثاء، في فوز "تاريخي"، بحسب وصف "الفيفا".

ويتصدر الصقور الخضر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدما على كل من منتخبي بولندا والمكسيك اللذين يحتلان المركز الثاني بالتساوي برصيد نقطة لكل منهما، فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأخير من دون نقاط.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى بلوغ دور الستة عشر للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن خرج أمام السويد في بطولة كأس العالم عام 1994، التي استضافتها الولايات المتحدة.

أما النسبة لبولندا، فيعد الفوز مسألة حياة أو موت لآمالهم في الوصول إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ 1986.