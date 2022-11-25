قطر.. أسوأ حصيلة لمضيف في تاريخ كأس العالم

أصبح منتخب قطر صاحب أسوأ حصيلة في تاريخ مشاركات الدول المضيفة لكأس العالم بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة التي يستضيفها حالياً.

وخسر منتخب قطر أمام السنغال 3-1 في ثاني مبارياته بدور المجموعات، ما جعله على أعتاب الخروج من دور المجموعات، ويكون ثاني منتخب مستضيف يودع البطولة من الدور الأول بعد جنوب إفريقيا في 2010.

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وتعرض منتخب قطر للهزيمة في مباراته الأولى تاريخياً أمام الإكوادور بهدفين دون رد، قبل أن يسقط من جديد أمام السنغال، ليتذيل الترتيب برصيد أبيض من النقاط.



ولن يستطيع منتخب قطر الحصول على أكثر من 3 نقاط إذا ما فاز على منتخب هولندا في الجولة الأخيرة، وهو رصيد أقل من ما حققته جنوب إفريقيا في 2010.

وحصدت جنوب إفريقيا 4 نقاط من مشاركتها المونديالية على أرضها، إذ تعادلت مع المكسيك في الجولة الأولى، وخسرت أمام أوروغواي، قبل الفوز على فرنسا في الجولة لتودع البطولة من دورها الأول برصيد 4 نقاط.