قطر.. أسوأ حصيلة لمضيف في تاريخ كأس العالم

أصبح منتخب قطر صاحب أسوأ حصيلة في تاريخ مشاركات الدول المضيفة لكأس العالم بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة التي يستضيفها حالياً.
وخسر منتخب قطر أمام السنغال 3-1 في ثاني مبارياته بدور المجموعات، ما جعله على أعتاب الخروج من دور المجموعات، ويكون ثاني منتخب مستضيف يودع البطولة من الدور الأول بعد جنوب إفريقيا في 2010.
وتعرض منتخب قطر للهزيمة في مباراته الأولى تاريخياً أمام الإكوادور بهدفين دون رد، قبل أن يسقط من جديد أمام السنغال، ليتذيل الترتيب برصيد أبيض من النقاط.
ولن يستطيع منتخب قطر الحصول على أكثر من 3 نقاط إذا ما فاز على منتخب هولندا في الجولة الأخيرة، وهو رصيد أقل من ما حققته جنوب إفريقيا في 2010.
وحصدت جنوب إفريقيا 4 نقاط من مشاركتها المونديالية على أرضها، إذ تعادلت مع المكسيك في الجولة الأولى، وخسرت أمام أوروغواي، قبل الفوز على فرنسا في الجولة لتودع البطولة من دورها الأول برصيد 4 نقاط.
-
قطر على مشارف الإقصاء بخسارتها أمام السنغالبات منتخب قطر المضيف على مشارف الإقصاء من مونديال 2022 لكرة القدم الجمعة، بعدما مني بخسارة ثانية توالياً، وهذه المرة أمام السنغال 1-3، ضمن منافسات ... رياضة
-
لافتة في مباراة قطر والسنغال.. "تمنينا مصر وصلاح معنا"على الرغم من عدم تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم في كرة القدم، إلا أن النجم محمد صلاح والمنتخب المصري على السواء تواجدا بملعب الثمامة، الذي احتضن ... رياضة
-
لاعب منتخب قطر: نتائج المنتخبات العربية أثارت غيرتناكشف إسماعيل محمد لاعب وسط قطر، أن نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم الحالية لكرة القدم أثارت غيرة لاعبي قطر قبل المواجهة المصيرية أمام السنغال يوم ... رياضة