شاهد.. جدارية للاعب الشهراني تزيّن "البيت السعودي" بالدوحة

تزين الساحة الكُبرى في منطقة "البيت السعودي" التفاعلية، جدارية رسمت على مساحة 10 أمتار مربعة، حملت وجه اللاعب السعودي ياسر الشهراني.

وفي هذا الشأن، أوضح الرسام محمد خضر أن "منطقة البيت السعودي وفرت له مساحة واسعة لرسم اللوحة الجدارية التي اختار أن تحمل صورة اللاعب الدولي ياسر الشهراني".

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ولفت إلى أنه اختار الشهراني تقديراً لتفانيه في مباراة المنتخب ضد الأرجنتين، حيث حرمته الإصابة من استكمال البطولة في وقت مبكر من الجولة، مشيراً إلى أنه سيتم إكمال اللوحة خلال اليومين القادمين.

فن الحروفيات

كما تابع قائلاً "عمدت رسم لوحتي باستخدام فن الحروفيات لجمال لغتنا العربية عند كتابتها بالخط العربي، وغالباً ما أستخدم خط النسخ لسهولة قراءة كلماته، ورسم جداريات مختلفة بخطوط أخرى مثل الرقعة والكوفي".

يذكر أن الشهراني غادر بطولة كأس العالم 2022 مبكراً بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة منتخب الصقور الخضر والأرجنتين.