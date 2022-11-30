الجماهير السعودية تهدي هذه الزهور لمشجعي كأس العالم

بعطرها الزكي الفواح، وفي مبادرةٍ من مجلس جمهور المنتخب السعودي، وقبيل مباراة الحسم مع المكسيك، قامت الجماهير السعودية بإهداء زهور الخزامى لمشجعي بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتهدف المبادرة لإبراز الصورة الإيجابية عن كرم وعطاء السعودية وشعبها وحفاوة الترحاب لأبنائها.

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وذكر مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر حسابه في "تويتر" من وحي جمال السعودية، تحضر الخزامى بعبقها وشذاها لتعانق مشجعي العالم في المونديال".

كما أوضح أنه تنتشر أزهار الخزامى في صحاري السعودية في فصل الربيع، وتمثل تراثاً طبيعياً ينشر رائحة طيبة وزكية لتغطي ملامح الصحراء القاسية بلونها البنفسجي.

وأشار المجلس إلى أن إهداء الجماهير السعودية أزهار الخزامى يأتي من كرم السعوديين وطبعنا لمشاركة جزء من تراثنا الطبيعي مع العالم، وهو رسالة تحمل معنى الربيع في السعودية، أي التجدد والتحول وهو ما ترتكز عليه رؤية السعودية 2030 نحو الانتقال إلى ربيع دائم.

البيت السعودي

يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أوجد منطقة تفاعلية للمشجعين باسم "البيت السعودي"، وتتضمن 21 فعالية في 10 أجنحة، وتقدم عبر المنطقة فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية، منها الألعاب التفاعلية، ومتحف الصقور الخضر الذي يستعرض مسيرة المنتخب الوطني وأبرز لاعبيه منذ التأسيس، ومتجر للقمصان والأوشحة والأعلام، ومسرح تعرض شاشته العملاقة مباريات المونديال، ويقف على منصاته فنانون سعوديون ومواهب شابة تغني الأهازيج والأغاني الوطنية والتشجيعية، مع عروض فلكلورية وفنون أدائية من شتى مناطق المملكة، كالعرضتين النجدية والجنوبية والسامري والمزمار وغيرها.