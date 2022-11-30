السعودية ثانية: لا نية لاستضافة كأس العالم القادم!

على الرغم من نفي وزير الرياضة السعودي لما تردد حول نية المملكة تنظيم كأس العالم لعام 2030، عادت الإشاعات وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة السياحة للتدخل.

فقد جددت في تغريدة، الأربعاء، التأكيد على عدم تقديم المملكة أي عرض رسمي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.

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لا نية حتى الآن

وأوضحت عبر تويتر، أن السعودية تهتم دائماً باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

أتى هذا الإعلان الرسمي بعد أيام من تأكيد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن بلاده ليس لديها أي عرض الآن لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضح في تصريحات لشبكة CNN الأميركية، أن المملكة تركز في الوقت الحالي على ملفي استضافتها لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.

لم تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا.

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كما أن المملكة تهتم دائماً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف #رؤية_المملكة_2030 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) November 29, 2022

الاستعدادات قائمة

كما أشار إلى أن السعودية تجهز الاستادات والبنية التحتية من أجل استضافة مثل تلك الأحداث الهامة.

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد اليوم للقاء نظيره المكسيكي، بينما يطمح المنتخبان لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16.

وقد تردد كثيراً خلال الآونة الأخيرة عن نية السعودية استضافة كأس العالم القادم وسط نفي المسؤولين وجود نية لهذا حتى الآن.