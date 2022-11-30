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ياسر الشهراني - رويترز

بعد استقرار حالته.. ياسر الشهراني يغادر المستشفى

العربية.نت - نادية الفواز
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بعد خضوعه لعمليات جراحية تكللت بالنجاح، أعلن المنتخب السعودي أن نجم الأخضر ياسر الشهراني، غادر المستشفى.

وقال المنتخب السعودي في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر"، بعد التأكّد من استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني؛ وبمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، تقرّر خروجه إلى المنزل.

كما أضاف: "سيخضع اللاعب للمتابعة الطبية اليومية.. دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل".

يذكر أن الشهراني كان قد تعرّض لحادث اصطدام مروع مع زميله حارس المرمى محمد العويس في منطقة الرأس والصدر والبطن، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني في كأس العالم.

وخضع نجم المنتخب السعودي نتيجة لمرحلتين من العلاج تضمنت إجراء عدد من العمليات الجراحية منها عملية في البنكرياس وأخرى في عظام الوجه بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وتكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أعلن المنتخب عبر حسابه في تويتر.

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