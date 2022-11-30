بعد استقرار حالته.. ياسر الشهراني يغادر المستشفى

بعد خضوعه لعمليات جراحية تكللت بالنجاح، أعلن المنتخب السعودي أن نجم الأخضر ياسر الشهراني، غادر المستشفى.

وقال المنتخب السعودي في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر"، بعد التأكّد من استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني؛ وبمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، تقرّر خروجه إلى المنزل.

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كما أضاف: "سيخضع اللاعب للمتابعة الطبية اليومية.. دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل".

يذكر أن الشهراني كان قد تعرّض لحادث اصطدام مروع مع زميله حارس المرمى محمد العويس في منطقة الرأس والصدر والبطن، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني في كأس العالم.

"ياسر الشهراني" يجري عملية جراحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح 📝⬇ pic.twitter.com/3c1h3hDnr7 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 27, 2022

وخضع نجم المنتخب السعودي نتيجة لمرحلتين من العلاج تضمنت إجراء عدد من العمليات الجراحية منها عملية في البنكرياس وأخرى في عظام الوجه بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وتكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أعلن المنتخب عبر حسابه في تويتر.