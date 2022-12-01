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مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة
شعار مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة

فلاسفة من حول العالم يجتمعون على مدار 3 أيام بالرياض

تنطلق اليوم الدورة الثانية من "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة" بحضور نخبةٍ من الفلاسفة والعلماء والمؤرخين والمنظرين السياسيين والفنانين من مختلف دول العالم

العربية.نت - نادية الفواز 
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تحت شعار "المعرفة والاستكشاف: الفضاء، والزمان، والبشرية"، تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2022" الذي سيبدأ اليوم الخميس وسيتمر على مدار 3 أيام وذلك في مكتبة الملك فهد الوطنية، بحضور نخبةٍ من الفلاسفة والعلماء والمؤرخين والمنظرين السياسيين والفنانين من مختلف دول العالم، لمناقشة الأطروحات ووضع الفرضيات حول المعرفة والاستكشاف في عصرنا الحالي وفي المستقبل.

ويهدف المؤتمر إلى خلق مساحة حوار سنوية لمناقشة مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، ودعم إتاحة محتوى فلسفي متعدد الأبعاد والآفاق، يشمل جميع الفئات المجتمعية، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الناشطة في مجال الفلسفة من مختلف دول العالم، كما يهدف إلى دفع عجلة البحث العلمي والأكاديمي في المجال.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من هذا المؤتمر بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي حملت شعار "مهرجان الأفكار ومفهوم اللا متوقع"، حيث شهدت عقد 11 محاضرة عامة و17 ورشة متخصصة، قدمها وشارك فيها كبار الفلاسفة والمفكرين المعاصرين من الباحثين والأكاديميين المرموقين على مستوى العالم.

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وسيواصل المؤتمر جمع المفكرين من مختلف التخصصات العلمية والمدارس الفكرية والمؤسسية تحت سقف واحد في نسخة هذا العام 2022 التي تدور حول محور "المعرفة والاستكشاف: الفضاء، والزمان، والبشرية"، وطرح التساؤلات ووضع الفرضيات حول المعرفة والاستكشاف في عصرنا الحالي وفي المستقبل.

ويسعى "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة" في نسخته الثانية إلى تناول موضوعاته عبر سلسلة من المحاضرات والجلسات والفعاليات على مدار 3 أيام تناقش خلالها موضوعات ذات علاقة بمحور المؤتمر.

وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، سيشهد المؤتمر فعالية "المساحة التفاعلية" حيث سيتم عرض تاريخ المفاهيم والمحاور الفلسفية بطريقة تمكينية لإشراك الجمهور من أجل تعزيز الاهتمام بهذا المجال، وفعالية "مقهى فلسفة الغد" الذي سيوفر للمقدمين والمشاركين على حد سواء فرصة فريدة للمشاركة والتفاعل مع بعضهم البعض في بيئة مريحة وغير رسمية.

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