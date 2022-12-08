بيان سعودي إماراتي: نجاح وساطة تبادل السجناء تعكس علاقات الصداقة مع أميركا وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، في بيان مشترك، اليوم الخميس، عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الدولة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين أميركا وروسيا.

وأكد البيان أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما مع واشنطن وموسكو، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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مطار أبوظبي

كما أشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، المواطنة الأميركية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن بعد إفراج السلطات الأميركية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في السعودية عن شكر أبوظبي والرياض لحكومتي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.

لاعبة كرة سلة.. وتاجر سلاح

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن اليوم الخميس، أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ شباط/فبراير، صارت "في أمان" و"في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد تبادل سجناء مع موسكو.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تبادل السجين الروسي فيكتور بوت بلاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر.

واحتجزت اللاعبة الأميركية، البالغة من العمر 31 عاما، منذ فبراير/ شباط الماضي في روسيا بعد أن عثر مسؤولو مطار موسكو على زيت القنب في حقائبها أثناء عودتها إلى الولايات المتحدة بعد اللعب في روسيا.

بينما فيكتور بوت يعد أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم، والمدان في الولايات المتحدة بتهريب أسلحة روسية.