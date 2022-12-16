اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم السعودية
علم السعودية

السعودية تدين الهجوم الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان

السعودية تطالب بتحقيق فوري وشفاف بملابسات مقتل جندي من اليونيفيل في لبنان

دبي _ العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، إن المملكة تعبر عن استنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان والذي أدى لمقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين.

وقال بيان للخارجية إن المملكة تطالب "بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم".

كما عبرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف ودعمها لبعثة اليونيفيل.

آلية اليونيفيل التي تعرضت لإطلاق نار في جنوب لبنان
آلية اليونيفيل التي تعرضت لإطلاق نار في جنوب لبنان

وأفاد مصدر قضائي لبناني، الخميس، بأن سبع طلقات من رشاش حربي اخترقت الآلية التابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف.

وذكر المصدر في حديث لوكالة "فرانس برس" أن العربة العسكرية "أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي"، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة "اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه"، ما أدى إلى "وفاته على الفور".

مقتل جندي اليونيفيل.. من المسؤول وهل تنسحب من لبنان؟ العرب والعالم خاص مقتل جندي اليونيفيل.. من المسؤول وهل تنسحب من لبنان؟

وارتطمت العربة وفق المصدر، إثر تعرضها لإطلاق النار، "بعمود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين"، وأحدهم في حالة حرجة.

وأوضح المصدر أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق. وقد كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وفق المصدر، مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن القوى الأمنية تطارد "أشخاصاً يشتبه بعلاقتهم بالحادثة"، متوقعاً أن يبدأ تحقيق مشترك مع قوات اليونيفيل كون الأجهزة اللبنانية غير مخولة بالاستماع إلى عناصر قوة الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هنا اكتشفت المواهب.. كلمة السر في الإنجاز التاريخي للمغرب بكأس العالم هنا اكتشفت المواهب.. كلمة السر في الإنجاز التاريخي للمغرب بكأس العالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط