رسمتها الأمطار.. مشاهد لا تصدق لـ"روضة الخرار" غرب الرياض

شكلت مياه الأمطار على ساحات رمال روضة الخرار بالقرب من محافظة المزاحمية غرب مدينة الرياض، لوحة فنية رسمتها تشكيلات الرمال الذهبية مع مياه الأمطار.

فقد رسمت حبات المطر بحيرات واسعة ومتنزها طبيعيا، توافد عليه الكثير من الأهالي للاستمتاع بالأجواء الصحراوية التي مزحت بأجواء الشتاء.

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تخطف الأنظار

بدوره، وثق فيه المصور الضوئي "محمد الطويل" مشاهد الجمال على ساحات واسعة من رمال الروضة، ليحكي لـ"العربية.نت" تفاصيل المشاهد.

وشدد على أن المنظر كان في غاية الجمال بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، مما حول كثبان الرمال إلى حدود لبحيرة تخطف الأنظار من روعتها.

وأضاف أن الأمطار حولت الموقع إلى بحيرة طبيعية، تحفّها الكثبان الرملية من كل جهة، وتستهوي المتنزهين ومحبي البر، وأضحت متنفسًا لأهالي مدينة الرياض؛ نظرًا لقربها من المدينة، إذ تبعد عن محافظة المزاحمية 7 كم، فيما تبعد عن مدينة الرياض ما يقارب 57كم.

كما تابع أن "روضة خرارة" أو بحيرة الخرارة، احتلت مكانة مميزة في السياحة السعودية، بعد إدراجها من قِبَل هيئة السياحة في موسم "شتاء السعودية" حتى نهاية مارس 2021 ضمن أكثر من 17 وجھة سياحية في أنحاء السعودية، وذلك بعد اختيارها كأفضل الوجهات السياحية الأبرز في الرياض، كونها تتميز بسياحة شتوية مميزة، ونظراً لما تتمتع به من أجواء ساحرة في الشتاء، من سحر التكوينات الصخرية المذهلة والكثبان الرملية الخلابة والعديد من الثروات الطبيعية الكامنة.

مركز جذّاب

وأشار الطويل إلى أن "البحيرة" تعتبر مركزًا لجذب عشاق الرياضة والإثارة، وتوفر الطبيعة الخلابة بها مساحات لركوب الدراجات والتزلج على الرمال وتحليق الطائرات الورقية، ويحرص الكثير من أهالي المزاحمية والرياض على الخروج للخرارة وقضاء أوقات جميلة في أجوائها الخلابة والممتعة.

يذكر أن البحيرة سميت بهذا الاسم "الخرارة" نسبة لخرير الماء، الذي يتدفق فيها من عالي جبال العارض كل عام، ويظل فيها لمدة تصل إلى 6 أشهر في بعض الأحيان.