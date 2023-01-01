ما قصة عازف العود الذي استوقف محمد عبده في العلا؟

في سباق مع الزمن، وبعد حضوره لحفلة محمد عبده في العُلا، خرج العازف عبدالله القرني مسرعاً، ليكون أول من يستقبل فنان العرب خلال تواجده في المطار ليسمعه، وما كان من فنان العرب إلا أن شارك هذه الموهبة بدندنة بإحدى أغانيه، الأمر الذي وثقه مقطع فيديو وجد انتشاراً كبيراً على منصات التواصل.

وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو موقفًا طريفًا، جمع فنان العرب محمد عبده وعازف عود سعودي قام بالعزف خلال مرور الفنان عبده في أحد مسارح محافظة العلا، ليتوقف عبده ويبدأ في الغناء على أنغام المقطوعة الموسيقية، حيث نال العزف إعجاب فنان العرب ليبدأ الدندنة والغناء معه، في الوقت الذي أشاد عبده بمهارة العازف السعودي.

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ولاقى المقطع استحسان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكدوا أنه لشرف كبير لأي عازف أو موسيقي مشاركة فنان العرب محمد عبده. وفي حديثه لـ"العربية.نت" العازف عبدالله القرني، الذي بدأ العزف منذ 8 سنوات، عبر رحلة من التعلم الذاتي، قال: "سبق اللقاء مع الفنان محمد عبده والذي كان سبب شغفي في الموسيقى، لأنطلق في عالم العزف بعد أن فهمت أهم مبادئ العزف والدوزان، وأصبحت لدي أساسيات هامة في العزف، كما أتقن العزف على البيانو والكمنجة".

الدعم والمساندة

وروى القرني تفاصيل الدعم الذي وجده من أسرته ومن جامعة الطائف، من خلال أكاديمية الشعر العربي التي يرأسها الأمير خالد الفيصل، مما جعله يحصل على الدعم من كل الجهات ويستمر في العطاء وتطوير موهبته.

وقال: "لقائي بفنان العرب محمد عبده لم يكن الأول، وكان هناك أكثر من لقاء سابق، وقد حضرت حفلته الرائعة في مسرح مرايا بالعلا، وحرصت أن أسبقه للمطار لأكون أول مستقبليه ليستمع إلى عزفي، ويدندن معي في المقطع الذي وجد أصداء كبيرة".

وأضاف: "شعوري لا يمكن أن يوصف، فهناك قامة فنية بحكم الفنان محمد عبده ويشيد بعزفي، فأعتبر ذلك بمثابة شهادة الدكتوراه الفخرية لمسيرتي الفنية والشخصية".

معزوفات فنية

وتابع القرني حديثه: أحب عزف أغاني متنوعة، وأكثر الأغاني التي أحب الاستمتاع لها وبعزفها، هي المقطوعات الموسيقية الفريدة للفنان محمد عبده، والتي تأخذني إلى عالم فني بديع، وأعمل حالياً على تطوير إبداعي الفني، وتجربة مسارات التلحين الموسيقي، لاسيما وأني شاركت في العديد من الفعاليات من خلال عضوية أكاديمية الشعر العربي وبعض الأصبوحات الموسيقية، والفعاليات الفنية، وأتمنى أن أجد الفرصة للمزيد من المشاركات.

حفلة العلا

يُذكر أن الفنان العرب محمد عبده قد قدم ليلة طربية استثنائية في مدينة العلا، تألق فيه بعدد من أبرز أعماله الغنائية، وسط استقبال كبير من جمهوره في الحفل الذي لاقى تفاعلاً واسعاً على مسرح مرايا، وقدم فنان العرب حزمة أجمل الأغاني التي أطرب بها الجمهور، حيث شهدت الليلة تقديم لكل من أغنية "شبيه الريح" و "توصيني على الكتمان" و"أشوفك كل يوم"، كما تألق كذلك في كل من أغنية "على البال"، و"يوم أقبلت"، كما كان لأغنية "المعازيم" تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الذي حضر الحفل.