اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
النجم البرتغالي يصل الرياض مع عائلته
النجم البرتغالي يصل الرياض مع عائلته
فيديو وصور

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يصل الرياض

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما وعد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، جماهيره بلقاء قريب، وصل الأسطورة البرتغالي إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين.

النصر يقيم حفلاً لاستقبال الأسطورة رونالدو رياضة سعودية النصر يقيم حفلاً لاستقبال الأسطورة رونالدو

وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط رونالدو فيديو حينما في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

في حين يحضّر نادي النصر لإقامة حفل لاستقبال النجم مساء الثلاثاء في الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

يذكر أن النادي السعودي كان تعاقد رسميا مع المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" حتى 2025.

مسيرة حافلة

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

كما أقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم "7" خلال فترته مع الفريق العاصمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بالأرقام.. مكاسب نادي النصر السعودي من صفقة ضم رونالدو بالأرقام.. مكاسب نادي النصر السعودي من صفقة ضم رونالدو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط