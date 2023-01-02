النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يصل الرياض

بعدما وعد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، جماهيره بلقاء قريب، وصل الأسطورة البرتغالي إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين.

وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط رونالدو فيديو حينما في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

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في حين يحضّر نادي النصر لإقامة حفل لاستقبال النجم مساء الثلاثاء في الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

يذكر أن النادي السعودي كان تعاقد رسميا مع المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" حتى 2025.

مسيرة حافلة

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

#عاجل|

لقطات خاصة بـ"الرياضية" من وصول الأسطورة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو لاعب #النصر والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض pic.twitter.com/b0l6dNQPop — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 2, 2023

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

كما أقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم "7" خلال فترته مع الفريق العاصمي.