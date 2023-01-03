السعودية.. شاهد أصغر مشجع "نصراوي" يقلد رونالدو
نشر النادي السعودي لقطات من وصول المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً، لحظة تواجده في صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي
نشر جمهور نادي النصر السعودي مقاطع كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للترحيب بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي وصل العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين للانضمام إلى صفوف نادي النصر.
أصغر مشجع نصراوي 🥺💛pic.twitter.com/ju8AVIFqKr— Gorgeous (@gorgeous4ew) December 31, 2022
واحتفى رواد التواصل بمقطع فيديو لطفل صغير يحمل علم نادي النصر ويقلد حركة رونالدو الشهيرة وهي القفز في الهواء.
ونشر النادي السعودي لقطات من وصول المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، لحظة تواجده في صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، بعد قدومه إلى الرياض رفقة عائلته عبر طائرة خاصة.
استقبال #نادي_النصر_السعودي للنجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، بعد وصوله إلى العاصمة #الرياض #السعودية #العربية pic.twitter.com/juQFesMJfD— العربية (@AlArabiya) January 2, 2023
ومن المقرر أن يجري المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الفحص الطبي، يوم الثلاثاء، قبل تقديمه رسميا للجماهير عبر حفل أعلن النادي عن إقامته مساء الثلاثاء على ملعبه "مرسول بارك".