جورجينا: نحن متحمسون للمغامرة الجديدة مع نادي النصر السعودي
نشرت فيديو من حفل "مرسول بارك" عبر حسابها في انستغرام.. وكتبت: شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع
نشرت جورجينا رودريغز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، فيديو من حضورها هي وأطفالها حفل تقديم اللاعب البرتغالي لنادي النصر في الرياض.
وكتبت عبر حسابها في "انستغرام"، اليوم الجمعة "شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع".
كما أضافت "نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر السعودي، ونود أن نشكر كل من حول هذا الحدث إلى حقيقة".
وتابعت "أنا ممتنة جدا أن أرى كريستيانو متحمس للغاية، وسنمشي معاً جنبا إلى جنب، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق دائمًا مع عائلتنا الجميلة".
حفل مبهر في الرياض
وكان نادي النصر قد قدم رونالدو إلى الجماهير في ملعب مرسول بارك في حفل مبهر وسط أجواء حماسية مساء الثلاثاء الماضي.
وأعرب النجم البرتغالي، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفا أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.
وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو "حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر".
من جانبه، قال رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، إن وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي إضافة مهمة"، مضيفا "رونالدو ليس صفقة كروية فحسب بل يندرج ضمن رؤية التطوير".
يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.
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