القائد العربي الأكثر تأثيرا.. ولي العهد السعودي يفوز باللقب للعام الثاني
أعلنت قناة روسيا اليوم عن نتائج استطلاعها السنوي، بفوز ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022".
وحصل ولي العهد السعودي على (7 ملايين و399 ألفا و451 صوتا)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونا و877 ألفا و546 صوتا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.
رقم قياسي
وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها ولي العهد السعودي الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.
وجاء في المركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد (2 مليون و950 ألفا و543 صوتا)، بواقع 24.8% من إجمالي الأصوات.
السيسي بالمركز الثالث
فيما حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بـ (مليون و387 ألفا و497 صوتا)، بواقع 11.7% من إجمالي أصوات المشاركين.
بهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.
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