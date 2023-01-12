الصحة السعودية: جرعة محدثة ضد كورونا لمن أمضى 3 أشهر
عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"
وضع القراءة
100% حجم الخط
أتاحت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، ويرغب في الحصول عليها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".
وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة، وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.
مادة اعلانية
وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.
اقرأ أيضاً
-
بنسخته الثالثة.. العُلا تحتضن سباق "طواف السعودية"يشـارك في النسخة الثالثة من سباق "طواف السعودية"، 211 متسابقاً يمثلون 16 فريقا من دول عدة حول العالم السعودية
-
بعد تعطل الرحلات بأميركا.. "عطل سيبراني" يضرب خدمة البريد في بريطانياالبيت الأبيض أكد عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق الرحلات الداخلية العرب والعالم
-
الصحة العالمية: متحور من أوميكرون وراء زيادة إصابات كوروناكشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من أوميكرون، المتحور بدوره من فيروس كورونا، ربما يكون المتسبب في زيادة ... صحة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية