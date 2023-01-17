مشاهد تخطف الأنظار لتدفق المياه من شلال السليمية بالمدينة المنورة
تدفقت شلالات السليمية الشهيرة في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، في منظر بديع يفوق الخيال، وقد ظهرت الشلالات في لقطات جوية إبداعية ومشاهد خلابة وساحرة بعد هطول الأمطار بكثافة في المنطقة.
ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، الثلاثاء، فيديو لـ"لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة"، والتي وثقها المصور الجوي رائد العوفي في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي وجد تفاعلا كبيرا من النشطاء.
وفي حديث المصور العوفي عاشق تتبع مواقع الأمطار وتأثيراتها على الطبيعة، قال لـ"العربية.نت": "قمتُ بتصوير هذا المنظر الخلاب من خلال اللقطات الجوية شمال قرية عقيلة العياضات، وهي تقع شمال شرق المدينة المنورة بحوالي 70 كلم، وشلال السليمية يوجد في نهاية شعيب السليمية، وهو إحدى روافد وادي الشقرة شرق المدينة المنورة، ويستمر عادة عدة أيام بعد تساقط الأمطار".
#فيديو | لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لـ "شلال السليمية" في المدينة المنورة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/RtoTdzxDc9— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 17, 2023
وعن جمال المنظر أشار العوفي إلى أن المنظر خلاب وجاذب لجميع هواة التصوير، والذين يوثقون أجمل المواقع في السعودية، والتي تحكي عن روعة تدفق المياه بهذا الشكل المهيب للشلال الذي لا يختلف في جماله عن أشهر شلالات العالم.
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