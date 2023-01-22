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حياة الفهد وسعاد عبدالله
حياة الفهد وسعاد عبدالله في الحفل أمس

حياة الفهد وسعاد عبدالله تُكرمان بجائزة صناعة الترفيه الفخرية

انطلقت النسخة الثالثة من حفل جوائز joy awards أمس السبت في الرياض وسط حضور باقة من ألمع النجوم العرب والأجانب

العربية.نت - مريم الجابر
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انطلقت النسخة الثالثة من حفل جوائز joy awards أمس السبت في الرياض وسط حضور باقة من ألمع النجوم العرب والأجانب في مجال الغناء والسينما والدراما والمجتمع.

حفل جوائز joy awards
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  • حفل جوائز joy awards
  • حفل جوائز joy awards
  • حفل جوائز joy awards
  • حفل جوائز joy awards
  • حفل جوائز joy awards
  • حفل جوائز joy awards
  • حفل جوائز joy awards
(7 صور)
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
حفل جوائز joy awards
من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز Joy Awards؟ العربية ستايل من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز Joy Awards؟

وخلال الحفل تم تكريم الفنانتين حياة الفهد وسعاد عبدالله بجائزة صناع الترفيه الفخرية. كذلك حصل الفنان راشد الماجد على جائزة صناع الترفيه الفخرية، بينما نالت صوفيا فيرغارا جائزة "شخصية العام".

كما فازت نادين نجيم بجائزة الممثلة المفضلة عن مسلسل "صالون زهرة" بالموسم الثاني، وحصل كل من مريم بلادن وأشرف حكيمي على جائزة الرياضي المفضل. وقد تم منح جائزة صناع الترفيه الفخرية للممثلة منى زكي والممثل أحمد حلمي.

كذلك، مُنح الفنان العالمي ميل جيبسون جائزة صناع الترفيه الفخرية، بينما فاز المصري أحمد عز بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "كيرة والجن"، والتونسية هند صبري بجائزة أحسن ممثلة بفئة السينما عن فيلم "كيرة والجن".

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