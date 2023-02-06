المساحة الجيولوجية: السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية التي ضربت تركيا صباح الاثنين، الساعة 4:17:35 بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة بين موقع الزلزال والحدود السعودية، وتتجاوز أكثر من 1000 كيلومتر.

وبيّن أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول في جنوب شرقي تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الاجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرقي تركيا.

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وشعر بالزلزال سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وخلّف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وتسبب في خروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وأعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.