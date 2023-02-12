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إياد بعد التتويج بالبطولة
إياد بعد التتويج بالبطولة

قصة الطفل السعودي صاحب ذهبية الغطس الدولية بهولندا

العربية.نت - نادية الفواز
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حقق لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم إياد عويس، الميدالية الذهبية في منافسات السلم المتحرك 3 أمتار، في بطولة أيندهوفن الدولية المقامة في هولندا، بمشاركة 25 منتخبًا خلال الفترة من 2-6 فبراير الجاري.

وفي حديث والد الطفل إياد لـ"العربية.نت" قال: "كنت لاعبا سابقا بمنتخب السعودية، ولي تجارب في العديد من المشاركات الخليجية والعربية والدولية، لذا قمتُ بمتابعة ابني إياد وتدريبه في المنزل على التدريبات الأرضية، لمساعدته في أداء الغطسات بشكل أفضل ومتميز، وهذا ما جعله متطورا في اللعبة بشكل متسارع، كذلك والدته تتابعه من ناحية الغذاء والنوم المبكر للتوافق ما بين الحصص التدريبية ومستواه التعليمي، وكذلك توجيهات المشرف للعبة الغطس عبد الله عسيري".

إياد عويس
إياد عويس

وأضاف أن هذا الفوز جاء بجهد وحرص ومتابعة مستمرة من الاتحاد السعودي للسباحة ومن المدربين، ولكوني لاعبا دوليا سابقا، ولدي الخبرة والمتابعة لبرنامج التطبيقات للمنتخبات المتقدمة للاستفادة من خبراتهم العالمية للعبة الغطس، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع من قبل المدربين.

تطلعات مستقبلية

كما أشار إلى أن أهم التطلعات هي الحصول على الميدالية الذهبية ببطولة الخليج القادمة، ومن ثم مشاركات لبطولة غرب آسيًا، وبطولة آسيا للبراعم، وفي حالة الظهور بمستوى تأهيلي وتحقيق الأرقام المنشودة المشاركة بالأولمبياد.

وختم حديثه بقوله: "الاتحاد السعودي للسباحة تحت مظلة وزارة الرياضة يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات والبرامج المعدة للوصول للهدف المنشود، ومواكبة رؤية مملكتنا الطموحة".

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